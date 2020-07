WEISSENBACH (rei). Zwei tote Rehe wurden im Juni im Bezirk Reutte aufgefunden, bei denen die Todesursache zunächst nicht klar ersichtlich war. Beide Tiere wurden auf DNA-Spuren untersucht. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.



DNA-Spur brachte Klarheit

Bereits am 10. Juni wurde im Gemeindegebiet von Weißenbach ein totes Reh aufgefunden. Zunächst war unklar, wie das Tier ums Leben kam. Erste Vermutungen gingen dahin, es könnte Opfer eines Unfalls mit einem Auto gewesen sein, doch es gab auch Hinweise darauf, dass das Reh Opfer eines großen Beutegreifers sein könnte. Daher wurde die Entnahme entsprechender Spuren veranlasst. Jetzt wird von Landesseite bestätigt, dass es einen Wolfsnachweis, also eine DNA-Spur auf einen Wolf, gibt.

In einem anderen Fall - es handelte sich um ein am 6. Juni 2020 tot aufgefundenes Reh in der Gemeinde Pfafflar - konnte die Behörde Entwarnung geben - hier war kein großer Beutegreifer mit im Spiel.

Hinweise erbeten

Dennoch ist es gut möglich, dass es weitere Wolfrisse geben wird. Die Bevölkerung wird gebeten, Sichtungen, Filmaufnahmen, Fotos oder auch weitere Tierrisse bei der Bezirkshauptmannschaft zu melden.

Gänzlich unerwartet trifft die Bestätigung, dass ein Wolf im Außerfern unterwegs war, den Bezirk übrigens nicht. Zuletzt gab es mehrere Sichtungen bzw. Meldungen über Wolfsrisse in anderen Tiroler Bezirken und ebenso im nahen Allgäu. Wölfe legen an einem Tag mitunter große Wegstrecken zurück. Weitere Wolfssichtungen bzw. Wolfsrisse im Außerfern sind somit möglich.

Zur Sache



Die großen Beutegreifer Bär, Wolf und Luchs sind in Tirol bereits vor ca. 150 Jahren fast gänzlich verschwunden. Seit einigen Jahren treten vor allem Bär und Wolf bei uns wieder gelegentlich in Erscheinung. Der Grund ihrer Ausbreitung liegt im hohen Schutzstatus, z. B. durch die Flora-Fauna-Habitatrichtlinie der EU. Beim Bär und Luchs gab es zudem in den letzten Jahrzehnten europaweit Auswilderungsprojekte. Der Wolf breitet sich durch seine hohe Wanderfreudigkeit aus. Alle drei Arten sind grundsätzlich menschenscheu. Deshalb werden sie von uns nur selten wahrgenommen, wenn sie sich für kurze Zeit in Tirol aufhalten. Damit das so bleibt, beachten sie bitte folgenden allgemeinen Hinweis:

Füttern Sie niemals große Beutegreifer und versuchen Sie niemals die Tiere durch Futter anzulocken!

Bär, Wolf und Luchs finden bei uns keine weitreichende Wildnis vor. Vielmehr kehren sie in eine menschengemachte Kulturlandschaft zurück, die besonders in Tirol vielfältig intensiv genutzt wird. Die verschiedenen Interessen der Gesellschaft, des Naturschutzes, des Tourismus, der Land- und Forstwirtschaft und der Jagd bringen große Herausforderungen und fallweise auch Konflikte mit sich. Es wird sich in den nächsten Jahren zeigen, inwieweit ein konfliktarmes Zusammenleben in unserer so vielfältig genutzten Landschaft möglich sein wird.

Quelle: Land Tirol

Meldungen über die Sichtung großer Beutegreifer kann man auf der Internetseite des Landes Tirol nachlesen:

https://www.tirol.gv.at