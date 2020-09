Schwimmt eine Partei auf einer Erfolgswelle, geht naturgemäß vieles einfacher, sind die Wählerzahlen nieder, wird die Arbeit komplizierter. Die SPÖ im Bezirk steht schon länger mit dem Rücken zur Wand und kommt von hier nicht wirklich weg. Drei Details der vergangenen Sitzung lassen vielleicht erkennen, wie schwierig das Umfeld derzeit sein muss: Die Parteien sind inzwischen allesamt bemüht, die Frauenquote zu erfüllen. Im fünfköpfigen Vorstand der SPÖ Reutte finden sich aber nur Männer. Im erweiterten Parteivorstand (insges. 13 Personen) scheinen dann aber doch zwei Frauen auf, es handelt sich um die beiden Frauenreferentinnen. Dann war da der Punkt Anträge. Der war schnell abgehandelt, es gab schlicht keinen. Nachdenklich stimmen sollte die Bezirksführung auch der Tagesordnungspunkt "Ehrungen". Je fünf Personen sollten für 25, 40 bzw. 50 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet werden, zusammen also 15 Jubilare. Nur eine einzige Jubilarin kam zur Sitzung.

Aber: Am Ende wurde Stefan Zaggl klar wiedergewählt. Das Signal dahinter kann man deuten wie man will. Klar ist, der SPÖ-Vorstand muss in Zukunft vieles in Bewegung bringen. Gelingt das nicht, wird es bald zappenduster.