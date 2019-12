Es wurde aber auch Zeit. Man schrieb das Jahr 2013 und es galt als die Überraschung bei der Besetzung des neuen deutschen Kabinetts schlechthin: Ursula von der Leyen wurde neue Verteidigungsministerin bei den Deutschen. Und kurz danach, also sechs Jahre später, schafft es auch Österreich: Kurz bringt seine Favoritin, die niederösterreichische Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner, als Verteidigungsministerin in Stellung. Ab dem neuen Jahr werden unsere tapferen Landesverteidiger dann der Frau aus dem Bauernbund als neuer BH-Chefin Untertan sein.

"Wie man so kurz aufeinander derartige Schachzüge aus dem Hut zaubern kann? Da kann man nur sagen ... Chapeau, also "Hut ab" auf guat Deitsch. Den Leuten gefallen solche Hütchenspieler Tricks offensichtlich, weil man dabei halt nie im Vorhinein weiß, was unter welchem Hütchen hervorkommt. Für Spannung ist damit allemal gesorgt", meint einer der noch voller Stolz auf seine Wehrdienstmedaille in Bronze im Seitenfach des Waffenschrankes verweist. Die Verdienstmedaille ist bekanntlich an jene Personen zu verleihen, die den Grundwehrdienst vollständig geleistet haben.

Aber zurück aufs politische Schachbrett. Was wird der nächste Erfolgszug von Kurz sein, fragt sich so mancher politisch Interessierte? Ein im Allgemeinen immer recht gut informierter Insider mutmaßt: "Wer die politischen Schlagzeilen dominieren will, muss Mut zum Risiko beweisen. Ich wäre überrascht, wenn Kurz nicht einen bekennenden Schwulen als Kandidaten für den Posten als Wiener Bürgermeister im Köcher hätte. Unter dem Motto: Wien wird Berlin. Da wären die anderen Parteien weg vom medialen Fenster. Deren Kandidaten würden kaum mehr jemand hinterm Ofen hervorholen, der totale Sieg wäre vorprogrammiert". Und der legendäre Ausspruch von Berlins Bürgermeister, Klaus Wowereit, „Ich bin schwul – und das ist auch gut so!“ bräuchte man ins Wienerische nicht einmal zu übersetzen. Wowereit war übrigens über 13 Jahre ein sehr erfolgreicher Berliner Bürgermeister. Bis er am 26. August 2014 bekannt gab, dass er sein Amt als Regierender Bürgermeister von Berlin am 11. Dezember 2014 niederlegen wird.