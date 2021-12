Wenn die Wängler Bürger am 9. Jänner 2022 bei den vorgezogenen Wahlen ihre "Kreuzchen" auf den Wahlzetteln machen, dann hofft Renate Thurner, dass das die Mehrheit bei ihr und ihrer Liste tut. Sie "brenne" darauf, sich mit ganzer Kraft für Wängle einsetzen zu können.

WÄNGLE. Als Listenführerin und Bürgermeisterkandidatin möchte sie in Zukunft die Gestaltung im Ort vorantreiben. Damit dies gelingt, versuchte sie eine Liste zusammenzustellen, die das ganze Dorf abdeckt. "Es sind erfahrene Leute auf der Liste, ebenso aber neue Listenmitglieder", verrät Renate Thurner.

48 Jahre ist sie alt, verheiratet, und hat zwei Söhne. Beruflich ist sie an der Mittelschule in Vils als Lehrerin tätig. In ihrer Heimatgemeinde Wängle ist sie als Obfrau des Pfarrgemeinderates tätig, außerdem beim Sportverein und bei den Schützen aktiv.

Ihr sei nach den Turbulenzen der vergangenen Monaten wichtig, dass es einen Neustart in der Gemeinde gibt. Der sei wichtig, schließlich stehen viele Projekte an, die umgesetzt werden müssen. Das Thema "Feuerwehrhalle" habe oberste Priorität. Auch die Neugestaltung des Dorfplatzes soll auf Schiene gebracht werden. Und die Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes müsse dringend stattfinden.

Keine ganz einfachen Themen, dessen sei sie sich bewusst. "Ich verstehe mich aber als Brückenbauerin. Ich möchte die Wängler Bevölkerung bestmöglich informieren, und alle Entscheidungen nachvollziehbar und trasparent nach außen kommunizieren." Das könnte künftig u.a. durch eine Gemeindezeitung passieren.

In der Gemeinde ortet Renate Thurner viel Rückhalt. Auch, und das sei beim angestrebten Amt besonders wichtig, innerhalb der Familie. "Ich habe Lust am Gestalten. In Wängle gibt es viele 'Baustellen', wo etwas passieren muss." Kinder- und Altenbetreuung, der Sozialbereich und noch so einiges andere seien die Themen der Zukunft, die sie gerne angehen möchte.

