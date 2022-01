Peter L. Steger war der erste Ehrwalder, der seine Kandidatur für die Wahlen im Februar bekannt gab. Er hofft möglichst viele Mandate und das Bürgermeisteramt erobern zu können.

EHRWALD. Dr. Peter L. Steger (Jhg. 1964) ist in Ehrwald aufgewachsen. Er maturierte am BRG-Reutte und studierte danach in Linz. Hier blieb er zunächst "hängen", wie er es formuliert, kehrte 2011 aber in seine Heimat zurück und ist seit 2014 selbständiger Unternehmer mit einem Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik. Während seiner "Oberösterreich-Zeit" sammelte er Erfahrungen im internationalen Projekt- und Finanzierungsmanagement, von Südamerika bis China.

Für Ehrwald aktiv sein

Seine beruflichen Erfahrungen möchte Steger nun gerne in seine Heimatgemeinde einbringen. So ist ihm etwa das Thema "Energieautharkizität" ein besonderes Anliegen. Ehrwald möchte er diesbezüglich zur Vorzeigegemeinde machen. Die Dachflächen im Gemeindeeinfluss sollen mit Solaranlagen ausgerüstet werden - in Form eines Betreibermodelles, ohne Kosten für die Gemeinde, nennt er ein konkretes Beispiel.

Zukunftsthema Sport- und Freizeitzentrum



Ein anderes Anliegen ist ihm und seinen Mitstreitern die Zukunft des Hallenbades. Und auch der Zugspitzsaal liege der Gruppe am Herzen. Bei beiden Objekten müsse man in größeren Dimensionen denken.

Steger: "Wir wollen diese zusammen mit einem Eisstadion im 'Sport- und Freizeitzentrum Zwischentoren' auf eine Betreiberbasis stellen, damit es profitable Betriebe werden und die Einheimischen über Sondertarife dabei mit profitieren."

Die Liste der Ideen ist weit länger. Natur und Umweltschutz spielen etwa eine wichtige Rolle. Hier nennt Steger die Idee eines "Naturschutzgebiets vom Igelsee bis Seebensee und Faltenbach".

Seine Liste "Zukunft-Ehrwald" stehe für Veränderung und sei die einzige wirklich unabhängige Liste im Ort: "Wir finanzieren uns selbst und sind niemandem, außer der Ehrwalder Bevölkerung, verpflichtet."

