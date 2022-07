Stefan Zaggl-Kasztner wendet sich von der SPÖ ab. Sein Bundesratsmandat gibt er aber nicht her.

Finden Sie es gut, wenn ein Politiker sein Mandat behalten kann, wenn er jener Partei von/über die er dieses bekommen hat, den Rücken kehrt?

REUTTE/WIEN. Es war der 14. März 2022, da "flatterte" der BezirksBlätter-Redaktion ein Schreiben des damals noch Bezirksvorsitzenden der SPÖ ins Haus. Darin teilte Stefan Zaggl-Kasztner mit, er werde bei den nächsten Landtagswahlen nicht mehr für die SPÖ antreten und den Vorsitz der SPÖ im Bezirk Reutte mit 30. April 2022 zurücklegen. "Selbstverständlich" werde er aber das "Mandat als Bundesrat bis zur Beendigung der Periode weiterführen und in diesem Bereich weiter für die Bevölkerung arbeiten."

Tatsächlich zog sich der Reuttener dann auch aus der Parteiführung zurück und er findet sich auch nicht mehr auf der SPÖ-Liste für die Landtagswahlen im September 2022.

Seiner dritten Ankündigung, weiterhin das Bundesratsmandat halten zu wollen, kommt er ebenfalls nach - allerdings völlig anders, als man sich das seitens der Partei gedacht hatte.

Keine Gründe genannt

"Stefan Zaggl-Kasztner hat schriftlich mitgeteilt, dass er aus der Partei austritt. Gründe hat er nicht genannt", erklärt Gottfried Strauss. Er ist es, der im Moment die SPÖ im Bezirk lenkt. Am "Papier" ist er als stellvertretender Bezirksobmann dafür zuständig, denn beim Bezirkstag im April 2022 wurde kein neuer Bezirksvorsitzender gewählt. "Das wird vermutlich erst nach den Landtagswahlen passieren", erklärt Strauss.

Die Enttäuschung ist groß

Aus seiner Enttäuschung, was die Vorgehensweise von Stefan Zaggl-Kasztner anlangt, macht Strauss keinen Hehl: "Es ist ein Trauerspiel!" Niemand in der Partei habe sich gedacht, dass es jemals so weit kommen wird. Ganz im Gegenteil. Früher habe man seitens der SPÖ Stefan Zaggl-Kasztner als möglichen Betriebsratsvorsitzenden bei den Planseewerken im Auge gehabt.

Dann bekam er das Bundesratsmandat der Partei. Und auf dem dürfte er nun sitzen, so lange es ihm möglich ist.

Zu 80 % in Reutte wohnhaft

Nehmen kann man ihm das Mandat nicht, außer, Zaggl-Kasztner wäre nicht mehr in Tirol ansässig. "Er sagt, er ist zu mindestens 80 Prozent in Reutte wohnhaft, nur zu 20 Prozent bei seiner Frau in Niederösterreich", erzählt Gottfried Strauss. Eine Handhabe, ihm das Tiroler Mandat zu entziehen, gibt es somit nicht. Stefan Zaggl-Kasztner hielt sich, um eine Stellungnahme gebeten, kurz. Er werde sich in der Angelegenheit nicht äußern. Bis zum Ende der Bundesratsperiode werde er aber für die Außerferner Bevölkerung "dasein". Das Wort "dasein" stellte er dann selbst in Anführungszeichen. Was auch immer damit ausgedrückt werden soll.

Die SPÖ bedankt sich

Regionalgeschäftsführerin Eda Celik ließ wiederum wissen, dass für die SPÖ das Kapitel beendet ist: "Als Bundesrat ist Zaggl-Kasztner vom Tiroler Landtag gewählt und müsste von sich aus zurücktreten." Sie findet aber durchaus freundliche Wort für Zaggl-Kasztner: "Die SPÖ Tirol nimmt den Parteiaustritt von Bundesrat Stefan Zaggl-Kasztner zur Kenntnis, dankt für seine Arbeit als Vorsitzender im Bezirk Reutte und wünscht ihm persönlich für seine Zukunft alles Gute."

Das könnte Sie auch interessieren

SPÖ steht im Außerfern vor dem Totalumbau

Dornauer-Festspiele beim SPÖ-Landesparteitag