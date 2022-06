Bei schönstem Wetter lud der Österreichische Tierschutzverein zur Eröffnung der Pferdeklappe auf das Gestüt Stegerberg ein.

Am Samstag öffnete die einzige Pferdeklappe Österreichs seine Pforten und ermöglichte den kleinen und großen Besucher:innen einen Einblick in das Geschehen. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm und die verschiedenen Stationen luden zum Verweilen und Informieren ein. Neben Beratungen für den richtigen Sattelkauf, einem Stand für Pferdefutter, Zubehör für den Hund und Einblicke in das Leben eines Hufschmieds war auch für die kleinsten Besucher:innen viel geboten. So konnten sie sich beim Kinderschminken, Pferde und Esel streicheln oder bei m Trockentraining auf den Holzpferden so richtig austoben. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und für die musikalische Umrahmung sorgte eine Live-Band.

Auch Ingrid Schätzle, Hofleiterin des Standortes in Reutte war begeistert. Liegen ihr ihre Schützlinge doch richtig am Herzen. Ihr Wunsch wäre es, für jeden der 25 Schützlinge, eine:n Paten:in zu finden. Vielleicht hat diese besondere Veranstaltung dazu beigetragen.