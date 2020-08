Die Breitenwanger Stockschützen nahmen kürzlich beim Internationalen Karwendl-

Turnier in Scharnitz, an dem nicht weniger als 13 Mannschaften aus drei Nationen an den Start gingen, teil. Die Schützen Roland, Alexander und Wolfgang Hechenblaickner und Dieter Adler holten sich dabei den zweiten Platz. Das Team vom ESV Fritzens siegte mit einem Punkt

mehr als die Breitenwanger, obwohl sie die schlechtere Stocknote hatten. Den dritten Platz gabs für die Mannschaft vom SV Raika Langkampfen.