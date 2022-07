Bei traumhaftem Wetter mit viel Sonne, wurde am Sonntag, den 26. Juni 2022, nach zwei Jahren Pause, wieder der Drachenboot-Benefizcup der Rotarier am Heiterwanger See ausgetragen. Dabei kamen stolze 6.000,- Euro für das Kinderprojekt "KIMUT" zusammen.

BEZIRK REUTTE (eha). Pünktlich um 9:30 Uhr starteten die insgesamt 14 Teams unter widerhallenden Trommelschlägen am Heiterwanger See in die spannenden Rennen. Die Wettkampfstrecke betrug etwa 240 Meter. Die jeweiligen Teams bestanden aus 15 bis 20 Personen (Männer, Frauen oder Mixed).

Es war von Anbeginn eine tolle Atmosphäre, geprägt durch Freude am Wettkampf in Verbindung mit starkem Einsatzwillen. Bei allen Wettkämpfen waren die Teams, gleich ob erfahrene Drachenbootteilnehmer oder Mannschaften, die in 2022 zum ersten Mal dabei waren, würdige Gegner, wodurch spannende Rennen und immer wieder auch knappe Ergebnisse zustande kamen.

Eine taktvolle Angelegenheit

Insgesamt fanden 27 Rennen statt. Die Teilnehmer an dem Finalläufen absolvierten bis zu sechs Rennen, was eine enorme körperliche Leistung bedeutet. Insbesondere ist in diesem Mannschaftssport die perfekte Koordination der Paddler (synchrones Bewegen der Paddel im und über dem Wasser) gefragt. Diese dafür erforderliche Konzentration nimmt bei nachlassender Kraft (in der Regel ab dem 4. Rennen) deutlich ab. Umso mehr ist dies anzuerkennen, wenn die Teams im Finale weiter tolle Wettkämpfe dem begeisterten Publikum liefern konnten.

Jugendzentrum Smile holt den Sieg

Die Marktgemeinde Reutte mit dem Jugendzentrum Smile waren in diesem Jahr zum ersten Mal gemeldet und konnten, bei großem Erstaunen der Mannschaften die seit Jahren dabei waren, den Gesamtsieg für sich entscheiden. Günter Salchner, der Bürgermeister von Reutte, auch Rotary Mitglied, war bei jedem Rennen im Boot und überzeugte ebenfalls durch sportliche Leistung. Das Team "IWIS" war zum vierten Mal dabei und belegte in den beiden Vorjahren jeweils den ersten Platz, musste sich jedoch diesmal dem Novizen aus Reutte zwar nur knapp, aber geschlagen geben. "ISAS", ebenfalls zum vierten Mal beim Rennen und immer vorne dabei, belegte Platz 3 im Finale. Metalltechnik Vils war 2018 und 2019 dabei und verpasste nur knapp den 3. Platz.

Foto: J. Horvath

RC Reutte-Füssen gewinnt Fun-Cup

Eine Besonderheit war auch das Austragen eines Wettkampfes vor den Finalrennen. Ausgetragen wurde der Rotary-FUN-Cup, zwischen den beiden Rotary-Clubs Reutte-Füssen und dem Rotary-Club Obersdorf-Kleinwalsertal, bei dem beide Boote fast gleichauf im Ziel waren und der RC Reutte-Füssen nur mit einem minimalen Vorsprung das Rennen für sich entscheiden konnte.

Foto: J. Horvath

6.000,- Euro für die gute Sache

Neben dem Drachenbootrennen wurden die Teilnehmer und Gäste mit Essen und Getränken durch das Hotel Fischer am See, mit Kaffe sowie mit Kuchen durch den Rotary Club Reutte- Füssen versorgt. Wie in all den Jahren zuvor, wurden die tollen Siegerpokale aus Glas durch Horst Fischer gespendet. Die Wasserwacht Tirol sorgte ebenfalls wie die Jahre zuvor für Sicherheit auf und im Wasser. Weitere großzügige Unterstützung erfolgte durch die Sparkasse Reutte und durch den großen Einsatz einer Vielzahl von Freunden und Mitgliedern des Rotary Clubs Reutte-Füssen. Durch die Teilnahme der Teams und deren Spenden sowie durch den Einsatz der vielen Helfer konnte in diesem Jahr das Kinderprojekt „KIMUT“ mit über 6.000,- Euro unterstützt werden.

