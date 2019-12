Es war kein leicht eingespielter Pflichtsieg gegen die Spielgemeinschaft Mils/Vomp. Die ZugspitzScorpions haben eine solide Partie abgeliefert. Gut gekämpft gegen eine sich beherzt wehrende Mini-Truppe aus Vomp. Die Scorpions waren körperlich gut präsent, sie haben auch über weite Strecken wirklich gut gespielt, aber die Chancenauswertung hätte (wie so oft) besser sein können. Dennoch waren die Fans der Scorpions im sehr gut gefüllten Ehrwalder Gaisbachstadion mit der Leistung ihrer Truppe hoch zufrieden. Denn drei Punkte sind bekanntlich drei Punkte und wichtig für die Platzierung im Play-off.

In Minute 06:32 bringt Julian Holzer die Scorpions mit 1:0 in Front. Keine fünf Minuten später erhöht Fabian Paulweber auf 2:0. Die dezimierte Truppe aus Mils/Vomp hält aber tapfer dagegen, es geht mit dem 2:0 in die Kabinen.

Im zweiten Drittel geht die Spielgemeinschaft Ehrwald/ Imst dann mit 4:0 in Führung. Luca Jozwowski schießt kurz nach Drittelbeginn zum 3:0 ein und Spielertrainer Philip Schneeberger erhöht auf 4:0, ehe Eberharter knapp vor Drittelende der Anschlusstreffer für die SPG Mils/Vomp gelingt.

Biehler bringt die neunköpfige Mini-Truppe gleich am Beginn des Schlussdrittels auf 2:4 heran. Dann machen aber Luca Jozwowski und Marco Wilhelm den Sack zu und sorgen mit ihren Treffern für das 6:2 für die Scorpions. Der gesperrte 67-iger der Scorpions hat es auf den Punkt gebracht: "Es war ein Pflichtsieg für unsere Burschen. Eine solide Partie, eine gute kämpferische Leistung gegen eine hart spielende aber dezimierte Vomper Mannschaft".

Die Götzener, die jetzt am zweiten Tabellenrang rangieren haben sich gegen Schlusslicht Zirl/Seefeld offensichtlich eher schwer getan, sie konnten daheim nur einen knappen 11:8 Sieg einfahren. Für die SPG-ZSC Ehrwald/Imst geht es am 3.1. gegen die WSG Swarovski Wattens - Penguins II in Wattens weiter.