Im 9. Hendl-Haustechnik-Turnier in Zirl hat sich Jakob Rotleitner in der ITN-Klasse 8,5 - 10.0 sensationell den Sieg geholt. Seit Freitag, dem 14.8. lieferten sich die Teilnehmer aus ganz Tirol heiße Matches auf Zirler Sand. Dass es für Rotleitner zum Sieg gereicht hat, kam dann doch überraschend.

Im Viertelfinale setzte sich Rotleitner gegen den Vomper Peter Klausner mit 7:5 und 6:4 durch. Im Halbfinale gegen den Inzinger Marco Haselwanter siegt er klar mit 6:2 und 6:1. Das Finale am gestrigen Freitag gegen den Vomper Florian Falbesoner war ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem verloren ersten Satz kann Jakob Rotleitner im zweiten Satz das Ruder herumreißen und gewinnt den zweiten Satz mit 6:1. Im Championstiebreak behält er die Nerven und setzt sich klar mit 10:3 durch.

Der Mannschaftsführer der Ehrwalder Herren-Mannschaft Johannes Weber gratuliert: "Ich bin froh, dass die Spieler unserer Mannschaft so motiviert sind und auch außerhalb der Mannschaftsmeisterschaft an gut besetzten Turnieren teilnehmen. Im Namen der gesamten Herrenmannschaft Gratulation an Jakob zu diesem schönen Sieg in Zirl".