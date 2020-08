Lechtaler Fans brauchten gute Nerven! Zugspitze und Reutte 1b überzeugten klar und Vils verliert

Bezirksliga West



SPG Lechtal : Sistrans 4:3 (1:0) STANZACH (filo). Es war eine spannende Partie bei Flutlicht am Stanzacher Rasen zwischen der SPG Lechtal und dem Gegner aus Sistrans, der im Gegensatz zu den Hausherrn noch punktelos ist. Anfangs sah alles nach einer klaren Überlegenheit der Mannschaft von Tragan Pukarica aus und so konnten die Lechtaler nach neun Minuten zum 1:0 durch Jakob Pfefferkorn in Führung gehen. Nach einer knappen halben Stunde dann erneut eine Möglichkeit für die SPG. Simon Schlichtherle trat zu einem Foulelfmeter an, der gegnerische Goli konnte parieren und so hieß es zur Halbzeit 1:0. Nach dem Wechsel war es Peter Außerhofer, der in der 54. Minute den Vorsprung für die Hausherrn auf 2:0 erhöhte. Zwanzig Minuten vor dem Ende ging es nochmals zur Sache. 71., 2:1 Anschlusstreffer durch Sistrans, zwei Minuten später wieder Erleichterung durch das 3:1 von Jonas Haider und nochmals kamen die Gäste zum Anschlusstreffer in der 81. Minute. Jetzt spürte man, dass die Gäste punkten wollten, setzten nach und belohnen sich zwei Minuten vor dem regulären Ende mit dem Ausgleich zum 3:3. Jetzt brannte der sprichwörtliche Hut, es ging in die Nachspielzeit und aus einem Eckball in der allerletzten Sekunde brachte Jonas Haider mit seinem zweiten Treffer den Sieg, der nicht unverdient, aber trotzdem etwas glücklich ausgefallen ist. SPG Lechtal Trainer Pukarica nach dem Spiel erleichtert: „Wir kämpfen bis zum letzten Pfiff des Schiri, das war heute unser Glück“.



Landesliga West

FC Schretter Vils : Thaur 0:1 (0:1)

Und so hieß es dieses Wochenende keine Punkte für den FC Schretter Vils. In der 21. Minute trafen die Gäste das 0:1. Mit diesem Stand ging es dann auch in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren die Vilser zwar stärker am Ball aber schwächer im Abschluss. Nach mehreren Torchancen konnte jedoch keiner der Hausherren das Leder im Tor der Gegner versenken und so wurde das Spiel in der 95. Minute mit 0:1 ab gepfiffen.

Erste Klasse West

Reutte 1b : Oberes Gericht 5:1 (1:1) REUTTE. Auch wenn es in den ersten 45 Minuten noch etwas holprig für die Hausherren im Dreitannenstadion verlief, obwohl Mustafa Djedovic nach knapp 20 Minuten die Führung erzielte und es mit 1:1 in Kabinen ging, am Ende zeigte Reutte 1b doch Stärke. In der zweiten Halbzeit muss aber die Ansprache von Trainer Lukas Mott auf die Spieler verstanden worden sein. 51., 2:1 durch Berkant Eroglu und mit seinem zweiten Treffer erhöht Mustafa Djedovic eine halbe Stunde vor dem Ende auf 3:1. Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen, die Treffer durch Mario Bosnjak in der 72. zum 4:1 und Tobias Weirather kurz vor dem Schlusspfiff zum 5:1 Endstand nur noch Formsache.

Zugspitze : St. Leonhard 5:3 (2:0) EHRWALD. Auch wenn es eher nach einem knappen Ergebnis für Ehrwald aussieht, wirklich in Gefahr das Spiel aus der Hand zu geben waren die Hausherrn nicht. Mit zwei Treffer nach einer knappen viertel Stunde durch Marco Schmid und Elias Ulses kam etwas Ruhe in die Partie und zur Pause hieß es 2:0. Gleich nach dem Wiederbeginn dann gleich der Anschlusstreffer der Pitztaler, der die Ehrwalder aber nicht aus der Ruhe brachte. Rene Strobl in der 62. und Dominik Wörz zwei Minuten später konnten ihre Möglichkeiten erfolgreich abschließen nach und es hieß 4:1. Eine viertel Stunde vor dem Ende nochmals ein Treffer der Gäste zum 4:2, am Ende war aber Ehrwald klar erfolgreicher. Durch einen weiteren Treffer von Rene Strobl zum 5:2, in der Schlussminute wurde die Führung ausgebaut, den Schlusspunkte setzten aber die Gäste in der Nachspielzeit und die Partie endete mit 5:3.