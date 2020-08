Das traditionelle Nostalgie-Tennisturnier des TC-Raiba-Ehrwald war ein voller Erfolg. Knapp 40 Teilnehmer wollten es diesmal wissen, wie es sich seinerzeit angefühlt hat, das Spiel mit der gelben, damals weißen, Filzkugel. Wer zum kleinen Holzschläger greift, muss konzentriert bei der Sache sein, damit der Ball auch dorthin fliegt, wo er hin soll. Aber alle Teilnehmer haben bewiesen, dass sie am Beginn des Tenniszeitalters durchaus hätten mithalten können.

Der Obmann des TCE Markus Tscharnuter lobte in seiner Eröffnungsansprache die vielen fleißigen Helfer seines Tennisvereins: "Es ist erfreulich zu sehen, wie viele junge und noch junge wieder Spaß am Spiel finden. Unser Tennisplatz ist wieder zu einem sportlichen Zentrum in Ehrwald geworden. Da ist was los, und das freut mich". Und natürlich gab es eine Mannschaft, die Sieger wurde. Aber darum geht es bei diesem Turnier eigentlich gar nicht. Mit dabei sein, das ist angesagt. Und ein ganzer Tag, an dem sich alles um die gelbe Filzkugel dreht! Grad schön war`s!