REUTTE/KITZBÜHEL (eha). Am vergangenen Wochenende stand für Thomas Steurer und Matthias Kuhn das Teambattle in Hochfilzen am Programm. Im Viererteam (Eder, Kirchler, Kuhn, Steurer) starteten die beiden in der klassischen Technik über 15 Kilometer auf der perfekt präparierten Hochfilzner Dorfloipe und lieferten sich spannende Kämpfe. Taktik, Teamgeist und gute Kommunikation war bei diesem Rennformat gefragt. Und die Taktik des Teams "Speedmanggeis" war perfekt: "Wir opferten einen Athleten auf den ersten zwei Runden der Tempo machen musste. Dann sind wir zu dritt bis zwei Kilometer vor dem Ziel gelaufen, da opferte sich der 3. Läufer und Matthias und ich sind dann durchgezogen", verrät Steurer ihre Taktik. Am Ende erreichte das Team den hervorragenden 3. Platz.

