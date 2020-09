TIROL (eha). Nauders und Imst werden im Dezember zum Treffpunkt der internationalen Fußballprominenz. Die Höhepunkte dabei: Nostalgieabende, ein Legenden-Schirennen und ein exkusives Fußball-Showturnier.

Was 1996 als Bruno Pezzey-Gedenkturnier begann und 2014 als internationale Fußball-Challenge endete, ist nicht nur Fußballfans in bester Erinnerung. 20 Jahre lang gastierte "The Voice" Ralph Schader mit seinem Turnier in sieben österreichischen Bundesländern und sorgte mit seinen hochkarätigen Besetzungen immer wieder für große Begeisterung und einen entsprechenden Medienrummel. In den 20 Jahren dieses legendären Turniers war alles dabei, was im Fußball Rang und Namen hat – die Österreicher von Polster bis Krankl und von Prohaska bis Schachner, weiters die deutschen Stars Breitner, Bobic, Völler & Co, und nicht zuletzt auch internationale Größen wie Elber, Ailton und Prosinecki. Nun, sechs Jahre später, präsentiert Ralph Schader vom 14. bis 18. Dezember sein Star-Revival. Viele der großen Namen haben bereits zugesagt. Und trotz der schwierigen Zeit mit Corona versichern Schader und Hotelier Luis Kröll, alles Menschenmögliche zu tun, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Man darf also gespannt sein. Eines ist jetzt schon gewiss: Das Fußball- und Showturnier wird ohne Zweifel ein absolutes Highlight zum Abschluss des Jahres werden.

