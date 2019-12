TANNHEIMER TAL. Im stimmungsvollen Ambiente des Hotels „Lumberger Hof“ in Grän traf sich die U 13 des 1.FC Tannheim zu ihrer Weihnachtsfeier, bei der das zurückliegende erfolgreiche Fußballjahr gefeiert und verabschiedet wurde.

Coach Anton Zimmermann begrüßte die 18 Spielerinnen und Spieler gemeinsam mit ihren Eltern sowie FC-Obmann Anton Heinreichsberger sehr herzlich, ehe Trainerkollege Thomas Gropp das Spieljahr noch einmal Revue passieren ließ.

Erstmals in Bayern am Start

Gravierendste Veränderung im Verein war die erstmalige Teilnahme der U 13-Mannschaft an der Spielrunde des Bayerischen Fußballverbandes, die hinsichtlich der Qualität des Teams notwendig wurde, da der FC die weite Fahrt zu Spielen über den Fernpass ablehnt und im Rahmen der AFL nur zwei weitere Vereine Konkurrenz in dieser Altersklasse stellen. Mit dem Ziel zu lernen trat die Mannschaft im Herbst in Bayern an, zur Hälfte der Saison belegen die Hochtäler bei einem noch nachzuholenden Spiel einen überragenden dritten Platz. Doch weniger die Tabelle ist für den Verein interessant, weit wichtiger ist die Tatsache, dass sich die Jungs und Mädels ob der starken Bayerischen Vereine individuell und als Team immens weiterentwickelt haben und zu den spielstärksten und Mannschaften der Liga zählen. Nur ein verlorenes Spiel, die meisten erzielten Tore (27) sowie die zweitbeste Abwehr bei 7 Gegentoren unterstreichen dies auch zahlenmäßig.

Gute Erfahrungen gemacht

Die durch die Öffnung Richtung Bayern gemachten Erfahrungen in Verbindung mit der im Training hart und geduldig erarbeiteten spielerischen Reife kam der Mannschaft in den Duellen gegen die beiden verbliebenen AFL-Vertreter und erfreulicherweise auch in den Test- bzw. Freundschafts-

spielen gegen die Tirol-Ligisten aus Reutte und Vils deutlich deutlich zum Ausdruck. Was die Mannschaft im letzten Jahr erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert und wird von der Konkurrenz fair anerkannt.

Die jüngsten Erfolge haben sich herumgesprochen. 50 bis 60 Zuschauer bei Jugendspielen sind keine Seltenheit, die Eltern stehen ebenfalls voll und ganz hinter dem Trainings- und Spielkonzept und der Verein verweist mit besonderem Stolz darauf, dass ausnahmslos alle Kinder der Jugendabteilung aus dem Tannheimer Tal stammen und unterstützt sein Kapital, den Nachwuchs, nach Kräften. Hierfür bedankten sich Trainer und Mannschaft sehr herzlich bei Obmann Heinreichsberger, der durch sein Kommen zu der Feier seine Verbundenheit mit der Jugend dokumentierte.

So fiel der Jahresrückblick rundum erfreulich und positiv aus und das Abendessen konnte aufgetragen werden. Alle ließen es sich redlich schmecken, ein Quiz rundete diesen Teil des Abends ab, bei dem sich die Rateteams nichts schenkten.

Gemeinsame Feier

Als die Bäuche gefüllt waren trat zur Überraschung aller ein hoher Gast in den Raum. Der Weihnachtsmann höchstselbst machte der Mannschaft seine Aufwartung, wenn auch einige Tage zu spät, wie das im spektakulären FC-Retro-Dress ebenfalls erschienene Christkind konstatierte. Wer steckte da wohl in den Kostümen ? Den Anwesenden war´s egal und außerdem hatte der Weihnachtsmann als bekennender FC-U13-Fan sowieso nur Gutes in seinem Buche stehen. Selbstverständlich befand sich für jede und jeden SpielerIn ein Präsent in seinem Sack. Zwar bedurfte es bei dem einen oder der anderen vor der Geschenkvergabe einiger launiger Worte der beiden Würdenträger, doch alleine schon die Tatsache, dass die Rute in der Kutsche blieb, zeigte, dass bei dieser tollen Truppe das Gute bei weitem überwiegt. Christkind und Weihnachtsmann wünschten der Mannschaft und den Trainern abschließend auch künftig Freude und Erfolg an ihrem Sport und versprachen, das Geschehen auf dem Rasen von oben weiter ganz genau zu verfolgen.

So endete die gelungene Feier bei allen mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen und dem festen Vorsatz, den erfolgreich beschrittenen Weg weiter zu gehen. Zum Abschied gab es für alle einen von der Firma Sport Paulweber in Reutte gespendeten Sportbeutel. Auch hierfür sagt der Nachwuchs des 1. FC Tannheim dem Spender herzlichen Dank.



Text und Bild: Thomas Gropp