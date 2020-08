Das Cup-Spiel gegen Prutz ist gerade in Gang: nach den Einzelspielen steht es 3:1 für die Prutzer. Nur Jakob konnte sein Spiel gewinnen, alle anderen sind an die Prutzer gegangen. Jetzt haben die TCE-ler noch die Chance in den beiden Doppel-Partien ein Unentschieden herauszuholen. Man wird sehen, was in der Hitze des Nachmittags noch möglich ist ..... https://www.tc-ehrwald.com/aktuelles/detail/?newsId=57