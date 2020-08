Vils und Lechtal konnten Auswärts Punkten, Reutte verliert

Landesliga West

SV Matrei : FC Schretter Vils 0:2 (0:0)

(filo). Erneut Punkten konnte der FC Schretter Vils beim Auswärtsspiel gegen den SV Matrei. So stand es zur Halbzeit noch 0:0 konnte der FC Schretter Vils in der zweiten Halbzeit dann doch die Vorderhand gewinnen und erzielten in der 62. Minute durch einen sauberen Abschluss von Mathias Wörle das 0:1. Spannend blieb es bis zum Schluss da beide Teams eine gute Ballführung zeigen konnte. Dennoch waren die Vilser wieder besser. So konnte das Team vom FC Schretter Vils die Nachspielzeit von fünf Minuten gut ausnutzen und erzielten somit in der 94. Minute durch David Bailom das Schlussergebnis 0:2.



SV Absam : SV Reutte 3:0 (1:0)

Und so hieß es auch dieses Wochenende wieder keine Punkte für den SV Reutte. In der 21. Minute trafen die Hausherren das 1:0 durch Hannes Unger. Mit diesem stand ging es dann auch in die Halbzeit. Nach einem Elfmeter in der 54. Minute konnten die Hausherren erneut das Leder im Tor der Reuttener versenken und so hieß es 2:0. Viele gute Chancen für den SV Reutte aber kein Abschluss mit Erfolg, so hatten die Hausherren das Spiel im Griff und erzielten in der 88. Minute das 3:0 das auch dann das Endergebnis war.

Bezirksliga West

SPG Roppen/Karres : SPG Lechtal 3:3 (1:2)

Punkten konnte auch dieses Wochenende die Mannschaft aus dem Lechtal. In der 18. Minute konnten die Hausheeren das 1:0 erzielen. Mit einem schnellen Ballspiel und sauberen Pässen konnten dann die Lechtaler durch Simon Schlichtherle den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielen und schon zwei Minuten darauf konnte Jakob Pfefferkorn noch einen draufsetzten und versenkte das Leder zum 1:2.Mit diesem Stand beendete der Schiedsrichter dann auch die erste Halbzeit. Nach beginn der zweiten Halbzeit nutzte Jakob Pfefferkorn gekonnt die nächste Chance auf ein Tor und traf somit zum 2:3. In der 68. Minute sah Stefan Hazibar noch die Karte Gelb/Rot, so standen die Lechtaler dann auch mit einem Mann weniger auf dem Feld. In der 79. Minute nutzen die Hausherren noch einmal die Chance und trafen zum Ausgleichstreffer 3:3 Endergebnis.