Wir sind zwar noch mitten im Sommer, auch wenn man das bei den derzeitigen Temperaturen nicht immer spürt, aber die Vorbereitungen für die nächste Eishockeysaison sollten schön langsam beginnen. Sollten, denn im heimischen Eishockey geht es derzeit rund. Es gärt, und zwar im Obergeschoss.

Der 27. Juni war nicht gerade ein Paradetag für das österreichische Eishockey. An diesem Tag hat Klaus Hartmann Amtsinhaber Gernot Mittendorfer als Verbandspräsidenten abgelöst. Und seither geht es an der Verbandsspitze rund. Wahlanfechtung, Streit um Datenherausgabe und ein gekündigter Geschäftsführer – eine ordentliche Übergabe schaut anders aus.

Und bei uns hier in Tirol? Der neue Tiroler Präsident Rainer Partl erklärt: "Leider wird es noch einige Zeit dauern, bis sich die Wogen im ÖEHV wieder glätten . Wir spielen in Tirol in der kommenden Saison zwei Ligen. Die zweite Liga steht im Wesentlichen. Ehrwald kann in der zweiten Liga spielen. Die erste Liga steht noch nicht. Wir haben derzeit vier Vereine und es ist eine Kooperation mit anderen Bundesländern angedacht".

Damit ist für die Ehrwalder alles klar. Das wird die Sache aus Ehrwalder- bzw. SPG-Sicht wieder spannender machen. Da kommt es neben den Partien mit den Mannschaften der vorigen Saison wieder zu Duellen mit Silz und Weerberg. Telfs hat sich ja bekanntlich als Rohrkrepierer erwiesen, die dortige Kampfmannschaft gibt es nicht mehr. Der Präsident der Silz-Bulls, Peter Bußjäger meint, "... er freut sich schon auf die Begegnungen mit Ehrwald".