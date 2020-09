AUSSERFERN (rei). Seitens des ÖGB wird das in Österreich praktizierte Kurzarbeitsmodell als Erfolg gewertet. Allein im Bezirk habe man so über 5000 Arbeitsplätze sicher können, rechnet Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth vor: „Viele Unternehmen, große wie kleine, haben auch in der Krise Verantwortungsbewusstsein gegenüber deren MitarbeiterInnen gezeigt und auf Kurzarbeit gesetzt. Damit konnten im Bezirk Reutte 5.159 Arbeitsplätze erhalten bleiben!“

Weitere Details nennt ÖGB Regionalvorsitzender Mario Strigl: „Derzeit sind im Bezirk Reutte noch 135 Betriebe und 1.519 Beschäftigte in Kurzarbeit. Insgesamt haben knapp über 600 Betriebe in Reutte diese Möglichkeit in Anspruch genommen."

Diese Zahlen wpürden für sich sprechen: "Dieses Konzept hat Massenarbeitslosigkeit verhindert und dafür gesorgt, dass wir bestmöglich durch die Krise gekommen sind.“

Tirolweit befinden sich aktuell noch über 28.000 Beschäftigte in Kurzarbeit, zu Spitzenzeiten waren es über 128.000.