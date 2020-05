Am 15. Mai wird es so weit sein, die Wirtshäuser und Restaurants dürfen wieder öffnen. Gastronomie wie noch nie. Heute, fünf Tage zuvor, am Muttertag war es noch zu riskant, das Virus noch omnipräsent. Aber in fünf Tagen dann können Sie beruhigt in's Wirtshaus gehen. Ein bisher eher normales Vergnügen, auf das wir inzwischen allerdings lange verzichten mussten.

Aber, Hand auf's Herz, das reine Vergnügen wird das nicht werden. Die Auflagen, unter denen man rein darf sind teilweise hanebüchener Unsinn. Im § 6 der Verordnung unter (5) heißt es etwa, "Der Betreiber darf Besuchergruppen nur einlassen, wenn diese aus 1. maximal vier Erwachsenen zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder minderjährigen Kindern, denen gegenüber Obsorgepflichten vorhanden sind, bestehen. Oder 2. aus Personen bestehen, die im gemeinsamen Haushalt leben". Ja wie jetzt, muss der Gastronom die Meldezettel seiner Besucher kontrollieren? Woher soll er wissen, wer mit wem zusammen wohnt? Einen Abstrich nehmen um (im lokaleigenen Labor) feststellen zu können, wer mit wem verwandt ist? Wen er bedenkenlos an den Tisch lassen darf?

Unter Punkt (6) steht, "Der Betreiber hat sicherzustellen, dass jeder Kunde in geschlossenen Räumen der Betriebsstätte durch den Betreiber oder einen Mitarbeiter platziert wird". Muss er den Gast dann auch begleiten, wenn er kurz auf's stille Örtchen muss? Oder darf man da ohne Begleitung hin? Ob man auf dem Weg dorthin Maske tragen muss oder nicht, geht aus der Verordnung nicht klar hervor.

Punkt (8) macht aber klar, "Vom erstmaligen Betreten der Betriebsstätte bis zum Einfinden am Verabreichungsplatz hat der Kunde gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und in geschlossenen Räumen eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen". Also nochmal: beim Reingehen Maske auf, am Tisch Maske ab. Einfacher wird es dann beim Heimgehen, wenn Sie dann das Lokal verlassen, brauchen Sie auch im geschlossenen Raum keine Maske zu tragen. Da genügt laut Verordnung der schlichte 1m Abstand.

Warum der Guru vom Ballhausplatz diese einfache Art des Verlassens ermöglicht hat, man weiß es nicht. Hat er sich gedacht, im angeheiterten Zustand haben sie ohnedies schon vergessen, was Sache ist? Oder geht er davon aus, dass die Viren am Tisch verblieben sind und zu so später Stunde nicht noch mal rausmüssen? Apropos spät, um 23 Uhr ist künftig generell Sperrstunde.

Also noch einmal langsam zum Mitschreiben: beim Reingehen Maske auf, am Tisch Maske ab, am Weg zur Toilette Maske auf oder ab, das ist (bisher) noch nicht geregelt, beim Rausgehen wie bisher, nur halt im Gänsemarsch. Aber wahrscheinlich ist eine Abänderung der Verordnung ohnedies schon in Vorbereitung. Soweit so klar. Ich frage mich in diesem Zusammenhang nur, wer soll da noch in's Wirtshaus oder in ein Lokal gehen?