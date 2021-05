BREITENWANG/WIEN. Konrad Scheiber (63), CEO der Quality Austria, wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Berufstitel Professor verliehen. Der gebürtige Außerferner steht seit der Gründung der Quality Austria im Jahr 2004 an deren Spitze und ist in Summe bereits seit mehr als 30 Jahren als CEO von Zertifizierungsorganisationen tätig.

Autor, Ausbildner und Ausnahme-Talent

„Ich fühle mich nicht nur persönlich geehrt, sondern sehe die Verleihung auch als Zeichen der hohen Bedeutung von Qualitätsmanagementsystemen für den Wirtschaftsstandort Österreich“, erklärt Scheiber. Der Autor zahlreicher Fachpublikationen hat während seines Berufslebens mehr als 8.000 Qualitätsmanager und Auditoren in Europa und Übersee (Chile, Uruguay, China, Indien) selbst ausgebildet. Neben seinem Fulltime-Managementjob erfüllt der 63-Jährige noch einige weitere Funktionen: Präsidialrat von Austrian Standards, Senator des österreichischen Senats der Wirtschaft, First Vice President der European Organization for Quality (EOQ) und sogar Member of the Board of Directors bei der Zertifizierungsorganisation LSQA in Uruguay, an der Quality Austria Anteile hält. Laut Bildungsminister Heinz Faßmann trage Scheibers Leistung wesentlich dazu bei, Österreich als Wissenschafts- und Forschungsstandort zu positionieren.

Qualitäts-Pionier der ersten Stunde

Der dreifache Familienvater und passionierte Langläufer wurde am 3. Mai 1958 in Breitenwang geboren und steht bereits seit der Gründung der Quality Austria im Jahr 2004 an deren Spitze. Die Wiener Organisation ist der führende Ansprechpartner für das Austria Gütezeichen und für den Staatspreis Unternehmensqualität.

Die Quality Austria steht im Eigentum von vier Vereinen (ÖQS, ÖVQ, ÖQA, AFQM), an deren Gründungen und Weiterentwicklungen Scheiber ebenfalls maßgeblich in führenden Funktionen beteiligt war. Vor dem Einstieg ins Qualitätsmanagement war Scheiber sogar einige Jahre als Profimusiker tätig. Heute greift der Neo-Professor nur noch bei privaten Anlässen zu den Musikinstrumenten. Wie lange der Qualitätspionier noch als Manager den Taktstock schwingt, lässt Scheiber weiterhin offen.