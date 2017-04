22.04.2017, 07:58 Uhr

Für uns Fotografen einfach ein Highlight, die Seen sind offen und die Farbenin der Landschaft ein wenig satter und Kontrastreicher. Es ist überwältigend !Für all die Landwirte aber sind die tiefen Temaperaturen natürlich die Katastrophe schlechthin. Jedoch zum ansehen und Träumen ist das Morgenlicht mit dem Neuschnee am Vilsalpsee einfach nur eine Offenbarung, ich ließ die Szene Minutenlang wirken, bevor ich Fotografieren konnte. Viel Spass beim ansehen Chris.