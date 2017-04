"Die Kellerei" bietet Unterhaltung für die ganze Familie

19.04.2017, 12:46 Uhr

In seiner ursprünglichen Form endet das Stück des Komponisten Alan Menken und des Liberettisten Howard Asham tragisch. In der bekannten Hollywood-Filmversion gibt es hingegen ein Happy-End.In Reutte hat man die Wahl. Regisseur Peter Wallgram und Produktionsleiter und Bühnenbildner Johannes Leismüller haben sich mit den Darstellern - allesamt aus der Region - dazu entschieden, das Publikum interaktiv entscheiden zu lassen, wie das Stück ausgeht."Mit diesem Stilmittel wollen wir die Spannung und Neugier der Zuschauer steigern und zu einem wiederholten Besuch motivieren", verraten die "Köpfe" der Reuttener Inszenierung.Die Produktion der Kellerei Reutte ist die erste Eigenproduktion des Außerferner Kulturvereins rund um die Reuttener Kleinkunstbühne. Auf der Bühne stehen bei uns bekannte Namen wie Christina Schwarzkopf, Nadine Specht, Johannes Leismüller, Thomas Kramer, Roland Hiebl, Iris Schmid und Diana Dobler. Außerdem dabei ist Chris Green, ein studierter Musicaldarsteller.Das in den frühen 1960er Jahren spielende Stück verspricht Unterhaltung für die ganze Familie.