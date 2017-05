"Herbert Pixner Projekt" kommt nach Reutte

REUTTE. Herbert Pixner gelingt es immer wieder aufs Neue, zusammen mit seinen kongenialen Bandmitgliedern Werner Unterlercher, Heidi Pixner und Manuel Randi einen völlig unverwechselbaren Musikstil zu kreieren und weiter zu entwickeln.Als „Herbert Pixner Projekt“ sind die vier Vollblutmusiker nun seit mittlerweile über zehn Jahren auf den angesagtesten Festivals und Konzertbühnen diesseits und jenseits der Alpen unterwegs. Energie, Spannung und Herzblut: Das ist die Mischung, mit der das „Herbert Pixner Projekt“ das Publikum begeistert. Aber bevor das Quartett im Jahr 2018 eine längere Schaffenspause einlegt, werden die vier Vollblutmusiker am 22. Juni 2017, um 20 Uhr einen Tourstopp im Reuttener Drei-Tannen-Stadion einlegen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits und sind erhältlich bei: allen Sparkassen (tirolweit), Reifen Winkler in Reutte sowie beim Gasthof Schwarzer Adler in Reutte.Außerdem verlosen die Bezirksblätter 4x1 Karte für das Konzert in Reutte.