Drei Außerferner vom Bischof ausgezeichnet

26.04.2018, 13:21 Uhr

Das Ehrenzeichen der Diözese in Gold konnten Bischof Hermann Glettler und Generalvikar Propst Florian Huber an Thmas und Valentin Schennach aus Ehrwald verleihen, Albert Hohenegg, ebenfalls aus Ehrwald, konnte sich über das Verdienstkreuz in Silber freuen.Die Ehrenzeichen der Diözese werden als öffentliche Anerkennung an verdiente Laien im ehrenamtlichen Dienst für Glaube und Kirche verliehen. Kriterien für die Verleihung des Ehrenzeichens sind etwa besonderes Engagement im pastoralen Dienst, am und im Kirchenraum, administrative Leistungen, Leistungen im sozialen, kulturell-gesellschaftlichen oder im Bildungsbereich bzw. modellhafte Leistungen.Insgesamt wurden in diesem Jahr neun Goldene und 23 Silberne Ehrenzeichen verliehen.Fotos: Diözese Innsbruck