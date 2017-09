29.09.2017, 19:45 Uhr

Am Mittwochabend war es wieder soweit und das Modehaus Feucht lud zu seiner Fashion Night mit Kai Jäckel ein.



Der erste Stock im Modehaus Feucht, welcher normalerweise als "das Reich der Herren" gilt, wurde für die diesjährige Fashion Night zu einem Catwalk verwandelt und nach einer kurzen Ansprache von Herr Wolfgang Feucht ging es auch gleich mit der Fashionshow los.Auch dieses Jahr wieder mit dabei war der internationale Style Coach Kai Jäckel.Der Modeexperte präsentierte die diesjährigen Trends Herbst/ Winter der großen Modemetropolen wie Paris, London, New York oder Mailand.

"Von Leoprint bis hin zu Camouflage, dieser Herbst/ Winter wird deutlich dekorativer!" So Kai Jäckel.Die MitarbeiterInnen und Freunde vom Modehaus Feucht schlüpften in die Rollen der Models und präsentierten die neue hauseigene Kollektion für den kommenden Herbst/ Winter 2017.Der Style Coach zeigte den 250 interessierten und modebewussten Damen und Herren, wie sie mit ein paar einfachen Tricks jedes Outfit zu einem stylischen Hingucker verwandeln können.Nach der erfolgreichen Fashionshow wurde den Gästen Häppchen und Getränke angeboten und so konnten die Kunden gestärkt in die lange Shopping Nacht starten.Natürlich waren die präsentierten Stücke der Modenschau besonders im Fokus der Kundinnen und Kunden, denn jeder wollte die wertvollen Tipps und Tricks von Herr Jöckl an sich selbst umsetzen.