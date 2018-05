Maifest in Breitenwang

06.05.2018, 19:58 Uhr

Auch dieses Jahr lud die Landjugend Breitenwang/ Reutte zu ihrem Maifest am Zeltplatz in Breitenwang ein.



Nachdem der Maibaum traditionell in den frühen Morgenstunden aufgestellt wurde, kamen ab 10:00 Uhr zahlreiche Gäste um das Frühshoppen mit musikalischer Umrahmung zu besuchen.Die Landjugend verwöhnte mit einer großen Auswahl an Speisen sowie selbstgemachtes Gebäck. Auch für reichlich zu trinken wurde für die vielen gut gelaunten Besucher gesorgt und so stand einem erfolgreichen Maifest nichts mehr im Wege.

Für die kleinen Besucher wurde hinter dem Festzelt eine "Goldgräberhöhle" errichtet und für die Wagemutigen unter den Gästen stand dieses Jahr wieder das Bierkistenklettern auf dem Programm.Alles in allem war das Maifest wie gewohnt ein voller Erfolg.Alle Fotos: Julia Eisnecker