Sichtbar- Jugendarbeit im Fokus

06.05.2018, 20:07 Uhr

Am Donnerstagabend präsentierten drei Institutionen, darunter das Jugendzentrum Smile, das InfoEck und die Mobile Jugendarbeit (MOJA) ihr vielfältiges Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene.



Diese drei Institutionen sind dafür da, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Anlaufstelle zu sein. Zu helfen wo Jugendliche sich selbst nicht mehr zu helfen wissen, sie schenken jedem ein offenes Ohr und unterstützen so gut es geht.Den Einstieg der Präsentation machte Theresa Rauter von der mobilen Jugendarbeit, sie erklärte ihre Arbeit, was ihnen dabei besonders wichtig ist und wie gut die „MOJA“ von den Jugendlichen angenommen wird.„Wir sind für Jugendliche da! Wir gehen dahin wo die Jugendlichen sind!“ so Theresa Rauter.Insgesamt besteht das Team vom „MOJA“ aus zwei Mitarbeitern und ihre Beratungsarbeiten passieren meist außerhalb und nicht in ihrem Büro. Aus diesem Grund wird diese Art von Arbeit auch „Streetwork“ genannt und von den Jugendlichen sehr gut aufgenommen.Seit 2009 gibt es die "MOJA" bereits und sie stehen als Sprachrohr, zur Beratung, als Begleitung oder als Anlaufstelle zur Verfügung.

Als nächstes Präsentierte Simona Schennach das InfoEck. Mit Standorten in Innsbruck, Imst und Wörgl, aber auch Mobile Komponente, wie man sie in Reutte kennt, stehen auch hier die Sozialarbeiter den Jugendliche zur Verfügung.Das Besondere am InfoEck ist, dass sie sich nicht nur mit den Themen Arbeit, Bildung und Leben befassen, sondern auch bei Auslandsmöglichkeiten behilflich sind, wie zum Beispiel Aupair, Jobsuche im Ausland, Sprachreise, Travel and Work und vieles mehr.Aber auch ein Freizeitprogramm wie zum Beispiel, Info bei Event und Kultur, Bands und Musik, sowie Sport und Bewegung oder Info zum Thema Reisen kommt im InfoEck nicht zu kurz.Der Start des mobilen InfoEck in Reutte war im März 2017, seitdem konnten sie 1316 Kontakte zu Jugendlichen und MultiplikatorInnen erzielen.Die dritte und letzte Institution war das Jugendzentrum Smile, präsentiert von Karl Poberschnigg.Das Jugendzentrum Smile, welches im Jahre 1985 entstand und nach dreimaligen Standortwechsel schließlich im Jahr 2007 an seinen heutigen Platz Neueröffnung feierte, ist ein offenes Jugendzentrum mit angeschlossener Jugendberatung.Im Jugendzentrum finden Jugendliche einen Platz um sich mit Freunden zu treffen, den Funpark oder den großzügigen Außenbereich zu nutzen, sowie Hilfe bei Hausaufgaben oder Bewerbungsschreiben wird angeboten.Nach Anmeldung besteht die Möglichkeit für ein wöchentliches gemeinsames Kochen, bei welchem im Anschluss zusammengesessen und gegessen wird.Sehr beliebt vor allem bei den umliegenden Schulen ist der „Mittagstisch“, aber auch das alljährliche „Maturafrühstück“ wird immer gern genutzt.Durch viele Sponsoren und der Finanzierung durch die Marktgemeinde Reutte ist es dem Jugendzentrum Smile stets möglich besondere Veranstaltungen und Events zu Organisieren.Jede dieser Institutionen ist kostenlos und für alle offen.Alle Fotos: Julia Eisnecker