Spuren - 20 Jahre Veronika Kunz im Galerieverein

23.04.2017, 19:00 Uhr

In der Dengel Galerie gab es die Tage etwas zu feiern. Mit der Vernissage „Spuren“ feierte der Galerieverein das zwanzigjährige Mitwirken von Veronika Kunz. Damit hat sie mit knapp 200 Ausstellungen die Kunstszene in Reutte maßgeblich mitbestimmt.Zu diesem Anlass ist ein Ausstellung mit großartigen Künstlern aus dem Bezirk und ihren Werkenh zustande gekommen. Mit Veronika Kunze haben Sylvia Natterer, Rolf Aschenbrenner, Josef Müller und Shanae O’Byrne, die Tochter von Tamara O’Byrne der langjährigen Obfrau und Wegbegleiterin von Veronika Kunz im Galerieverein, mitgefeiert.Die Eröffnung am Donnerstag, den 20. April stand besonders unter jenem Motto„Spuren“, die, wie Frau Kunz selbst betonte, die Zeit in ihr Gesicht, in ihre Falten gezeichnet hat.Den Grundstein dafür, dass die Kunst in Reutte ihre Bühne behält, weiß Rolf Aschenbrenner in seiner Ansprache zu erzählen, legte im Jahr 1995 Frau Dr. Edda Ziegler. Man erzählt sich, dass bei einem Bier an der Theke des Mohren, Frau Ziegler dem Ehepaar Kunz die Leitung des Vereins übergeben hat.In der Sitzung vom 6. März 1997 übernahmen dann Veronika und Hartmut Kunz als Obpaar die Leitung des Galerievereines.Mit dem Verständnis für Kunst, oder auch dem Gegenteil umzugehen, das hat Veronika Kunz in den Jahren erlebt und ihre Arbeit mitgeprägt.Bewerbungen für Ausstellungen gab und gibt es jede Menge, aber es galt stets zu berücksichtigen, wer in das Konzept passt. Die Künstler kamen teilweise aus ganz Österreich und Deutschland nach Reutte gereist. Immer häufiger jedoch sind es Künstler aus der näheren Umgebung.Zur Vernissage waren etliche Besucher gekommen, und wie gewünscht trugen fast alle einen Hut. Der Hut gilt als Markenzeichen der Obfrau und daher hat das Team des Galerievereines die Ausstellung um eine Auswahl an Hüten von Frau Kunz erweitert.Zu sehen ist die Ausstellung, samt der Hüte noch bis zum 5. Mai 2017, jeweils zu den Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag, 15:00 bis 17:00 Uhr.Ein weiterer wichtiger Punkt im Galeriejahr folgt am letzten Ausstellungstag, die Generalversammlung des Vereines am 5. Mai im Hotel Hirschen.