Tag der offenen Tür an der Landesmusikschule Reutte/ Außerfern

28.04.2018, 20:34 Uhr

Am Freitagnachmittag wurden die Türen der Landesmusikschule Reutte/ Außerfern für alle Musikinteressierte geöffnet und stand ganz unter dem Motto: „Finde dein Instrument!“

Viele Kinder und Jugendliche in Begleitung ihrer Eltern nutzten am Freitag die Chance und besuchten die Musikschule um sich jede Menge Infos und Eindrücke zu holen.Auf drei Stockwerke aufgeteilt wurden die vielen verschiedenen Musikinstrumente vorgestellt und konnten sogar gleich ausprobiert werden, oder die Besucher wurden mit musikalischen Beiträgen unterhalten.Das ganz Besondere am Tag der offenen Tür war, dass wirklich jedes Musikinstrument vorgezeigt wurde, was man sich nur vorstellen kann.So konnten die Besucher jedes erdenkliche Instrument testen und entscheiden welches das Richtige für sie persönlich ist.

Zur Auswahl standen Holzblas-, Blechblas-, Streich-, Tasten, Zupf- und Schlaginstrumente, aber auch Volksmusik, Ensembles und Vokalfächer werden angeboten. Auch diejenigen die lieber den Ton angeben kommen nicht zu kurz, denn Dirigieren kann in der Landesmusikschule ebenfalls erlernt werden.Für die ganz Kleinen unter uns wird eine musikalische Früherziehung und Grundausbildung angeboten.Zusätzlich gab es bei jedem Instrument eine Infobroschüre in der das Instrument an sich, das Einstiegsalter, Kosten der Anschaffung und weitere Informationen aufgelistet wurden.Wie man sieht ist für jeden was dabei und für all die Unentschlossenen bleibt auch noch ein wenig Zeit zu überlegen welches der vielen tollen Instrumente das Richtige ist, denn die Abgabefrist für die Anmeldungen ist der 31. Mai.Wem es am Freitag nicht möglich war den Tag der offenen Tür zu besuchen, kann nach Terminvereinbarung auch jederzeit ein Wahlinstrument testen und sich ebenfalls Informationen und Beratung einholen.