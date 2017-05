AK Infoabend für Grenzgänger

AT

REUTTE. Die AK Reutte veranstaltet am Dienstag, 16. Mai, um 19 Uhr einen kostenlosen Infoabend für Grenzgänger zwischen Tirol und Bayern und solche, die diesen Schritt wagen möchten. Sie erfahren das Wichtigste aus arbeits-, sozial- und steuerrechtlicher Sicht dies- und jenseits der Grenze sowie über die Möglichkeit, Familienleistungen in zwei Staaten in Anspruch zu nehmen. Im Anschluss werden Fragen beantwortet und Experten stehen für Einzelgespräche zur Verfügung.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0800/22 55 22 - 3650 oder reutte@ak-tirol.com .