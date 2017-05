Allgäuer leben es vor: Tempolimit nur für Motorräder

05.05.2017, 11:30 Uhr

Nicht nur für Motorräder, sondern für den gesamten Verkehr, also auch für Autofahrer. Das sorgte und sorgt durchaus für Diskussionen, denn "treffen" will man ja eigentlich einspurige Verkehrsteilnehmer, welche während der Sommermonate immer wieder mit lauten Maschinen und aufheulenden Motoren für Ärger sorgen.

Limits gelten für alle

Im Allgäu ist es anders

Mehr Sicherheit

Doch wenn die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchführt, werden natürlich auch Autofahrer gestraft, wenn sie schneller als erlaubt unterwegs sind.Eine spezielle Geschwindigkeitsreduktion nur für Motorräder hält man auf Behördenseite für wenig sinnvoll. "Gutachten gehen davon aus, dass eine Beschränkung nur für Motorräder die Sicherheit eher beeinträchtigen würde", erklärte dazu Elisabeth Singer von der Bezirkshauptmannschaft Reutte bereits im März gegenüber den Bezirksblättern (Ausgabe Nr. 09, 1./2. März 2017).Die nun geltenden Limits will die Behörde genau überprüfen und am Ende der Saison gemeinsam mit den Gemeinden Bilanz ziehen.Doch es gibt auch Zweifel daran, ob es nicht doch möglich gewesen wäre, die neuen Tempolimits nur für Motorräder auszuweisen. "Es gibt ja auch zeitlich befristete Fahrverbote für spezielle Verkehrsteilnehmer, oder Fahrverbote ab einem bestimmten Gewicht. Das funktioniert ja auch alles", wie ein Bezirksblätter-Leser meinte und darauf hinwies, dass unmittelbar hinter der Grenze Vils/Pfronten - sozusagen in Sichtweite zur Grenze - ein Tempolimit von 70 km/h besteht - ausschließlich für Motorräder.Mit den neuen Limits auf Außerferner Boden will man aber nicht nur den Lärm reduzieren, sondern allgemein die Sicherheit im Verkehr erhöhen, daher entschied die Behörde gegen eine ähnliche Regelung.Frühestens im Spätherbst wird man wissen, ob die nun geltenden Maßnahmen den gewünschten Erfolg gebracht haben.