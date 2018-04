ASpeKte in der Galerie Augenblick

22.04.2018, 13:53 Uhr

Das Konzept beinhaltet nur kleinformatige Arbeiten, die auf Augenhöhe auf einem Holzband befestigt an Wänden entlang läuft.Wie eine fortlaufende Erzählung wirkt die lineare Reihung der Bilder, für die einzelnen Episoden oder Kapitel zuständig ist jeweils ein Künstler. So hängen etwa 150 kleinformatige Bilder und Objekte fast ohne Lücke. Wechselt der Bilderzähler, signalisiert ein geweiteter Abstand oder der Knick einer Raumecke diesen Neuansatz. Es ist das Format der Bilder, oder die künstlerische Technik, die die gereihten Werke zu Werkgruppen zusammenschließt. Mal signalisieren dies gleiche Rahmen, dann wieder die Bildinhalte, die graphischen Gestaltungsmittel oder die Farbigkeit.

Die Werke sind in unterschiedlichen Abstraktionsgraden und mit verschiedenen Techniken gearbeitet , fotografiert, gemalt, übermalt, gezeichnet, geritzt, geflext oder collagiert. Mit dieser „Aspekte“ - Ausstellung, in der Eva Andersson, Isolde Stiglmeier und Jürgen Klatt gemeinsam ihre Arbeiten zeigen, machen sie uns mit ihren Blicken auf die Welt vertraut.Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Mai geöffnet. Ein wichtiges Highlight findet am 28. April statt, an diesem Abend wird Martin Vatter und Pasquale Leogrande in der Galerie einen Abend mit Piano und Percussion abhalten. Die Karten hierfür sind in der Galerie Augenblick zu bekommen.