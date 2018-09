Auftakt und Eröffnung der 29. Außerferner Kulturzeit

09.09.2018, 19:52 Uhr

Unter dem Motto "Charivari" startete am Wochenende die 29. Kulturzeit. Das französische Wort kam in der napoleonischen Zeit in den deutschen Sprachraum. Daraus ergab sichdie Bedeutung „Durcheinander“. Altfranzösisch„chalivali“ hatte im 14. Jahrhundert die Bedeutung „Lärm und Krach“ - In diesem Sinne wird es heuer hoffentlich viel Lärmund Krach geben, besonders zur Eröffnung.

Was die "Huanza" auch sehr gut umzusetzen wussten - Auftakt und Eröffnung waren außergewöhnliche Veranstaltungen.Einerseits war das Wetter dieses Jahr auf der Seite der "Huanza" und andererseits konnten die Organisatoren Schwergewichte wie "ClariMusig" und "Mathias Schriefl" für den guten Ton gewinnen. Die Stimmung war an beiden Tagen großartig.Die Musikkapelle Grän veranstaltet gemeinsam mit dem Kulturverein ein ganz besonderes Konzert - ein Gondelkonzert. Musikantinnen und Musikanten der Kapelle säumten den Weg zum Füssener Jöchl hinauf, während die Gäste in die Bahn einstiegen und von dort den Klängen lauschten.Die Gruppe ClariMusi aus Hatting überraschte mit verschiedenen Musikstilen und ihrem unverkennbaren Stil. Es wurden Jazz Standards in den Volksmusiksound adaptiert und Tiroler Traditionelles in ein jazziges Kleid gehüllt.Am Sonntag dann die große Eröffnung. Zum Einstieg ein Flashmob mit der Elmer Musikkapelle, Streetnoise, HallPercussion und Mathias Schriefl vor der ehemaligen Gemeinde. Danach zog die stimmungsgeladene Runde zum Max Kerber Platz vor das neue Gemeindeamt, wo im Wechsel jede der Bands ihr Bestes gab. Eine Atmosphäre wie auf einem Festival und unzählige zufriedene Besucher.Das Street-Noise-Orchestra stand für groovige Musik, angelehnt an Jazz, Latin, Blues,Balkan, Africa und alles dazwischen. Hallpercussion ist ein loser Zusammenschlussvon Schlagzeugschülern der Musikschule Hall unter der Leitung von Andi Schiffer.Ein Start wie aus dem Bilderbuch, an beiden Tagen rund 500 Besucher sind ein gutes Zeichen für die Veranstaltungen die noch kommen werden. Freuen Sie sich auf den Kulturherbst mit den "Huanza".