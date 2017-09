Ausflug der Senioren nach Galtür

27.09.2017, 13:42 Uhr

Dort angekommen erwartete die Ausflügler eine interessante Führung durch den Steingarten. Zum Mittagessen gings in die Wildererhütte, direkt an der Silvretta Hochalpenstraße im Wildpark. Die Heimreise führte über den Arlberg, durch das Lechtal bis nach Elmen, wo die Reise im Gasthaus Kaiserkrone ihren gemütlichen Ausklang nahm.Das nächste Treffen der Senioren ist am 12. Oktober zum Törggelen im Gasthaus Schuster, am Lift in Nesselwängele.