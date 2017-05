Aussichtsplattform Adlerauge (Seebensee Alm)

07.05.2017, 20:49 Uhr

1) Die Plattform ist am "Stotzer Gufl" geplant, d.h. ca 120 Höhenmeter unter und ca. 1 km entfernt vom See, nämlich in der Nähe der Seebner Alm.2) Somit wird den bergaffinen Wanderern die einzigartige Möglichkeit gegeben einen Aussicht zu genießen, die sonst nur den Seebenklettersteigbenützern vorbehalten ist.3) Sie ist in einem Gebiet geplant, das ohnehin schon touristisch erschlossen ist und somit die Umwelt nicht in Mitleidenschaft zieht.4) Sie bietet am Ende des Seebenklettersteigs einen gewaltigen Blick auf den über 100m frei fallenden Wasserfall incl. dem Klettersteig und dem Ehrwalder Becken!5) Da der Berg ohnehin Richtung Westen hervorragt, gibt sie mit nur 8 m zusätzlichem Vorbau einen Rundblick frei, der überwältigend ist!6) Gerne gebe ich den link der Präsentation frei, damit sich alle ein Bild machen können:Also dieses Projekt hat weder mit der Verschandelung der Natur, noch mit Gigantismus zu tun! Es wurde nach reichlicher Überlegung in der Gemeinde Ehrwald als auch im Vorstand samt Obmann der Tiroler Zugspitz Arena befürwortet und sollte mit keinem Umweltschaden ein absturzgefährliches Gelände der Allgemeinheit zugänglich machen - wir alle sind großteils ehrenamtlich Vertreter und wollen nur das beste für unser Gebiet!