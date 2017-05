Ausstellung von Bernhard Eisendle in Breitenwang

BREITENWANG. Auf Einladung des Kulturforums Breitenwang kommt der 1939 in Lienz geborene Künstler Bernhard Eisendle ins Außerfern. Er studierte Malerei sowie Kunstgeschichte in München und ist Mitglied der International Arts Guild. Im Jahr 1991 wurde Eisendle in das Buch "Die österreichischen Maler des 20. Jahrhunderts" aufgenommen. Einzelausstellungen fanden u. a. in Bordeaux, Helsingborg, Leiden, Leuven, München und Stuttgart statt. Für Eisendle zählt das Werk und nicht wie oft und wo man schon Ausstellungen bestritten hat.

"Wenn auch manchmal der Eindruck entstehen könnte, ich könnte malen, um zu gefallen, so wehre ich mich doch entschieden. Ich male nie, um zu gefallen, sondern um zu zeigen" sagt der Künstler über sich selbst. Die Vernissage findet am Samstag, den 13. Mai um 19 Uhr in der Galerie im Kindergarten Breitenwang statt. Anschließend Besichtigung der Exponate im Foyer des Gemeindezentrums. Der Eintritt ist frei.