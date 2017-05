Awake the Trompets - Kirchenkonzert in Reutte

Reutte : St. Anna Kirche |

REUTTE. Das Trompetenconsort Außerfern mit Elena Burdyakovskaya an der Orgel, Jörg Franke, Luc Vercayie und Oskar Wetzel an den Trompeten, Bernhard Priemer an der Pauke und Sopranistin Catrin Kirchner lädt am Sonntag, den 14. Mai um 19 Uhr zum Kirchenkonzert "Awake the Trumpets" in die Pfarrkirche St. Anna in Reutte.

Eintritt: freiwillige Spenden