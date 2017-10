Basar für Selbsverkäufer in der Hahnenkammhalle

HÖFEN. Am Nationalfeiertag ist es wieder soweit: "Allerhand Flöhe z'Höfa!" Es darf verkauft werden, was Keller und Dachboden hergeben: Kinderbekleidung, Spielsachen, Sportgeräte, Dekorationsartikel, Bücher, ... gerne auch Selbstgemachtes! Für das leibliche Wohl ist gesorgt: es gibt Kuchen (wie immer auch zum Mitnehmen) und Getränke. Der Reinerlös wird, wie jedes Jahr, für einen guten Zweck verwendet. Kuchenformen bitte beschriften und bringt ausreichend Wechselgeld mit. Bitte um Anmeldung!

Standaufbau ab 13 Uhr, Verkauf am 26. Oktober in der Zeit von 14 bis 16 Uhr.

Infos/Anmeldung unter Tel.: 0676/3312248 | es-hoefen-waengle@tsn.at