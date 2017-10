Bergherbst lockte viele Besucher an

02.10.2017, 08:06 Uhr

Familie aus dem Wipptal wurde zum "Trachtenpaar 2017" gekürt

REUTTE. Am Sonntag erfolgte in Reutte der Auftakt zum ersten "" in der Region. Unter Federführung desfand nach einer Messe in St. Anna, zelebriert von Dekannach einer mehrjährigen Pause wieder ein Bezirks-Erntedankumzug durch den Markt statt.Knapp 20 Gruppen nahmen daran teil. Sie kamen aus dem ganzen Bezirk Reutte, und auch aus anderen Tiroler Regionen fanden sich Repräsentanten des Bauernwesens ein. Es war ein farbenprächtiges Bild, das sich den Besucher bot. Nur der starke Regen vor bzw. leichter Regen während des Umzugs trübte das Bild.

Auf der Ehrentribüne fanden sich zahlreiche Gäste ein, unter ihnen NR, BR, BHVzbm.und Vbgm.. Auch WK-Bezirksstellenleiterund LK Chefwaren anwesend. Dazu naütlich die heimischen Vertreter der Landwirtschaft, u.a.und, sowie viele weitere Ehrengäste sowie TVB-Obmannund TVB-GeschäftsführerIm Festzelt bei der Neuen Mittelschule Reutte-Untermarkt wurde im Anschluss bei Musik und Tanz gefeiert. Ein ganz besonderer Programmpunkt war eine Trachtenpräsentation mitund Trachtenscheiderinund - als Höhepunkt - die Wahl des Trachtenpaares 2017. Diese fand in Kooperation mit den Bezirksblättern statt.Im ganzen Land waren Trachtenträger aufgerufen, sich dieser Wahl zu stellen.Vorab hatte es eine Vorauswahl unter allen Bewerbern nach strengen Richtlinien gegeben. Beim Bergherbstfest kürte dann eine fünfköpfige Jury unter Leitung vonaus den Finalisten die Sieger. Und die kommen aus dem Wipptal!undaus Navis überzeugten die Jury.Ihre Tracht kam den Vorgaben am nächsten. Dass auch die beiden mitgereisten Kinderundin der original Wipptaler Tracht dabei waren, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen, ohne die Entscheidung zur Wahl zum Trachtenpaar 2017 aber zu beeinflussen.