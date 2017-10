Bezirk Reutte mit der geringsten Wahlbeteiligung

16.10.2017, 09:28 Uhr

Hohe Werte bei 22.411 Wahlberechtigten. Da sollte die Wahlbeteiligung allgemein eine hohe sein. Hätte man zumindest im Vorfeld meinen können. Doch weit gefehlt: Die Wahlbeteiligung ohne Wahlkarten im Bezirk Reutte lag bei nur 61,97 Prozent. Das ist der geringste Wert in ganz Tirol. Im Bundesland betrug die Wahlbeteiligung 65,79 Prozent. Am höchsten war sie im Bezirk Innsbruck-Land mit 67,82 Prozent. Österreichweit lag die Wahlbeteiligung am Wahlsonntag bei 67,6 Prozent. Wahlkarten sind bei diesen genannten Werten nicht berücksichtigt.

