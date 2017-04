Brutale Auseinandersetzung in Reutte

23.04.2017, 12:25 Uhr

Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen am Arm. Er wurde zunächst in das Krankenhaus Reutte eingeliefert und von dort in die Klinik Innsbruck überstellt.Der 28-jährige Tatverdächtige flüchtete vom Tatort. Die Polizei konnte ihn aber gegen 23:00 Uhr in seiner Wohnung festnehmen. Umfassende Erhebungen durch die Polizei wurden aufgenommen.