Der Museumsverein lud zu seiner bereits 46. Generalversammlung

Auf dem Programm standen die Präsentation des Jahrbuches »Extra Verren« und, neben dem Rückblick auf das museale Jahr, auch die Vorschau für das kommende.REUTTE (as). Es gibt wieder eine neue Ausgabe des Jahrbuches „Extra Verren und Hauptinitiatore Klaus Wankmiller, nutzte den ersten Teil der Versammlung um sowohl den Inhalt als auch die Autoren vorzustellen. Das Buch welches jedes Jahr ein Kraftakt aus Zeit und Geld darstellt ist rund um Historisches aus dem Bezirk aufgebaut.Obmann Ernst Hornstein erläuterte zu Beginn der Versammlung die Strukturen und Aufgaben des Vereins und stellte dabei die zahlreichen Mitarbeiter vor.Im Rückblick durften die großen Sonderausstellungen wie „Reutte einst und Heute“, „Mit Messer und Schlegel“, sowie die großartige Bilderausstellung von Alfred „Blumenpohler“ Pohler nicht fehlen. Bei diesen für Reutte sehr wichtigen und für das Museum sehr erfolgreichen Ausstellung konnten weit mehr als 2000 Besucher begrüßt werden.Aber nicht nur eigene Ausstellungen stehen am Programm, das Museum organisiert auch Ausflüge zu anderen Ausstellungen und besucht bei ihren »Ausstellungsfahrten« andere Kultur-Einrichtungen.Die »Samstagskultur« ist eine Reihe abwechslungsreicher Ausflüge auf kurzem Weg, zu interessanten Orten rundum.

Was die Sammlung des Museums angeht, diese wächst stetig, bezieht sich aber praktisch immer auf Reutte. Neue Stücke kommen laufend hinzu, wie Geschäftsführer Ulrich Kössler ausführte..Ganz gewiss von Interesse sind die regelmäßigen Führungen im Haus und besonders geschätzt wird die Kompetenz des Museums, wenn Anfragen rund um Kunst und Kultur der Region beim Team eintreffen.Auch die öffentliche Bücherei der Marktgemeinde Reutte ist Teil des Museumsvereines. Besonders mit den Schwerpunkten Leseförderung ist sie zu einer unverzichtbaren Instanz im Bildungsbereich geworden. Sonja Kofelenz präsentierte eine Übersicht ihrer Veranstaltungen rund um Literatur, Lesungen, Buchvorstellungen, Bilderbuchkinos und den ganz neuen Newsletter der Bücherei, der sowohl per Mail als auch in gedruckter Form vertrieben wird.Der Kassenbericht fiel positiv aus, nach kurzem Statement des Kassaprüfers folgte die Entlastung für den Vorstand einstimmig.