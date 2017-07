Earschbachfest der Musikkapelle Pinswang

PINSWANG. Pinswang wurde 1095 erstmals urkundlich erwähnt. Archäologische Grabungen lassen vermuten, dass aber schon die Kelten am Pinswanger Earschbach gehaust haben. Der Earschbach ist ein idyllischer kleiner See am Fuße des Burgschrofens, direkt unter den Ruinen des „Schloß im Loch“ gelegen.

An diesem geschichtsträchtigen Ort veranstaltet die Musikkapelle Pinswang auch heuer wieder das Earschbachfest am Sonntag, den 13. August. Beginn ist um 10:00 Uhr mit einer Feldmesse, gestaltet von dem Pinswanger Posaunenquartett. Zum Frühschoppen spielt die junge, böhmische Partie „d’ Blechbätscher“ mit ihrer „miiiegele Mucke“ aus dem Allgäu auf. Den Ausklang findet das Fest mit der „Tuttenmusig“ aus Pinswang.



Für den Fall von Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Feuerwehrhalle Pinswang statt.