Einladung zum 6. ATIB Kulturfest in Reutte

REUTTE. Es ist wieder soweit: Das große Fest der „Türkisch Islamischen Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit“ (ATIB) geht in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr haben die Mitglieder alle Hände voll zu tun und organisieren wieder eine große Jahresfeier, unter den Namen „Kulturfest - Kermes“. „Wir möchten dieses Fest mit unseren Mitbürgern zum Tag der Begegnung machen, gemeinsam feiern und dabei viel Freude haben“, beschreibt Obmann Murat Bulat das Vorhaben. Es gibt ein buntes Programm, Musik, Kultur, Spiele und natürlich orientalische Köstlichkeiten. Zudem werden Führungen durch die Moschee angeboten. Die Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag, den 20. und 21. Mai auf dem Vereins-Areal in der Reuttener Allgäuer Straße 59, statt.Beginn ist jeweils ab 09:00 UhrWeitere Infos: https://www.facebook.com/atib.reutte