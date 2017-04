Fasser tritt als Tourismusobmann ab

21.04.2017, 10:31 Uhr

"Ich habe nicht die 'Reißleine' gezogen, sondern Prioritäten gesetzt", sagt Fasser gegenüber den Bezirksblättern. Eine Grund die "Reißleine" zu ziehen hätte es auch nicht gegeben: "Es läuft gut innerhalb des Verbandes, auch wenn wir heuer die Nächtigungszahlen des Vorjahres nicht erreichen konnten", erklärt Fasser.Acht Prozent Minus betrug der Nächtigungsrückgang in der Wintersaison 2016/17. Schuld waren der witterungsbedingt späte Saisonsstart und der späte Ostertermin. Aus Gesprächen wisse er aber, dass viele Betriebe dennoch sehr zufrieden mit der abgelaufenen Saison waren. Für ihn somit also kein Grund, dem TVB als Obmann den Rücken zu kehren.

In den eigenen Betrieben gefordert

Entwicklung nicht absehbar

Funktion endet am 30. April

Geschäftsführung arbeitet gut

"Die maßgeblichen Gründe für diese schwierige Entscheidung sind die erfreulichen Entwicklungen in meinen beiden Betrieben, dem Gästehaus Alpenstern und der Skischule Snowpower", erklärt Fasser.Gerade die Skischule, die er erst seit 2013 leitet, habe sich mehr als zufriedenstellend entwickelt. Bis zu 25 Schneesportlehrer beschäftigte Fasser hier zuletzt. Und er möchte noch mehr. Bis zu 40 Mitarbeiter kann er sich in Zukunft vorstellen.Fasser: "Die Leitung einer Skischule dieser Größe ist kein Saisonsjob sondern eine Ganzjahresaufgabe. Es gilt frühzeitig die Weichen zu stellen um im Winter erfolgreich zu sein."Als er vor ca. zweieinhalb Jahren zum Obmann des Tourismusverbandes Tiroler Zugspitz Arena gewählt wurde, sei diese Entwicklung nicht absehbar gewesen. "Ich will aber keine halben Sachen machen - weder bei meinen Betrieben, noch beim TVB. Daher habe ich mich zum Rücktritt entschieden", erläutert Fasser, der auch noch das Gästehaus Alpenstern führt, seine Beweggründe.Am 30. April 2017 endet seine Obmannschaft offiziell. Aufsichtsrat, Geschäftsführung der TZA, die Bürgermeister, die Tourismusabteilung des Landes und weitere Stellen informierte Fasser nahezu zeitgleich mit einem Schreiben.Nun sei der Aufsichtsrat der Zugspitz Arena am Zug. Möglich wäre lt. Tourismusgesetz, dass einer seiner Stellvertreter - Franz Dengg oder Ernst Mayr - die Obmannschaft übernehmen. Passiert dies nicht, könne auch eine Person aus dem Aussichtrsrat die Funktion besetzen. Ist auch das nicht der Fall, müsste die Vollversammlung neu wählen.Dass durch seinen überraschenden Schritt der Tourismusverband führungslos in "ein Loch fällt", glaubt Fasser nicht: "Die Geschäftsführung arbeitet sehr gut!" Die Mitarbeiter wüssten die Zeit, bis eine neue Spitze bestellt ist, sicher gut zu überstehen, ist Fasser überzeugt.Insgesamt bewertet er die Entwicklung des Tourismus in der Zugspitz Arena positiv. Das Ende der Gratisfahrmöglichkeiten auf der Außerfernbahn wertet er negativ, ebenso den Umstand, dass es nicht gelang, einen neuen Standort für die Geschäftsführung des TVB zu finden. Beides seien aber nicht die Gründe für seinen Rückzug gewesen, versichert der scheidende Obmann.