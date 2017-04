Fit in den Frühling mit der Erwachsenenschule Höfen-Wängle

Höfen: Volksschule |

Fit Mix

Fatburner und Bauch-Beine-Po verpackt in knackige & abwechslungsreiche Workouts.

Kurzweilig und sehr effektiv! Bitte Matte und Getränk sowie Hallenturnschuhe mitbringen.

5x ab Montag, 8.5.17, 18:00 - 18:55 Uhr; € 30,--; VS Höfen

Pilates meets Yoga

Gib deinem Körper Kraft und Halt mit geschmeidigen und präzisen Bewegungsfolgen.

Bitte Matte und Getränk mitbringen.

5x ab Montag, 8.5.17, 19:05 - 20:00 Uhr; € 30,--; VS Höfen

Verbindliche Anmeldung unter Tel. 0650 912 1001 oder an clau72@gmx.at;

Kursleitung: Claudia Reichel (www.2beefit.at)