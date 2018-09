FKK-Club "6. Himmel" eröffnet Ende Oktober

21.09.2018, 14:10 Uhr

"Heißer ist nur die Hölle", versprechen die Betreiber des Clubs am Urisee, der im Vorfeld für heftige Debatten sorgte.

REUTTE (rei). "Das Bordell kommt", hatte Bürgermeister Luis Oberer in der vergangenen Gemeinderatssitzung angekündigt und auf die bevorstehende Bauverhandlung hingewiesen, ebenso auf die bereits abgeführte gewerberechtliche Verhandlung.Inzwischen hat seitens der Betreiber bereits die Bewerbung des neuen Freudenhauses im ehemaligen Hotel Urisee in Reutte begonnen.Damit biegt das Projekt, das in der Region sehr umstritten ist, in die Zielgerade ein.Besucher des Hauses werden sich nicht wie im "7. Himmel" fühlen, der bekannterweise im Sprachgebrauch gerne für besonders schöne Orte als Bezeichnung herhalten muss, nein, es wird der "6. Himmel". So heißt das Bordell, das offiziell als FKK- und Saunaclub bezeichnet wird.

Im Internet findet man bereits die Werbung dazu und erfährt diverse Details dessen, was die Kunden ab Mittwoch, den 31. Oktober, erwartet. Im Werbetext liest sich das so: "Der 6. Himmel punktet mit einem schönen Wellnessbereich, Bar, Sexkino, Lounge, einem hauseigenen Restaurant mit á la Carte Gerichten, VIP-Bereich, 16 Zimmer und einer großen Sonnenterrasse am See."30 Damen, erfährt man weiters, werden auf die Kunden warten, wobei auf der Seite des Clubs akutell noch "Girls" gesucht werden.Auf der Homepage findet sich auch ein eingebetteter Werbefilm, der unter dem Slogan "Komm nach Tirol", für Tirol wirbt. Die gezeigten Motive stammen dann teilweise wohl eher nicht aus Tirol. Wer die Homepage des Clubs oder den Club selber besucht, wird sich daran aber wohl nicht stören.