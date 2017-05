09.05.2017, 11:29 Uhr

Funpark in Reutte wird erweitert

REUTTE (rei). Gute Nachrichten für all jene, die mit ihren Skateboards und vergleichbaren Geräten gerne aktrobatische Einlagen am Funpark in Reutte auf den "Beton legen": Die Gemeinde Reutte beschloss einstimmig, die beliebte Einrichtung beim Jugendzentrum Smile in der Mühler Straße zu erweitern.

125.000 Euro werden für die entsprechenden baulichen Maßnahmen und für benötigte neue Geräte ausgegeben. "Der Funpark wird gut angenommen", befand Bürgermeister Luis Oberer und begründete damit die Investition. Noch heuer werden Junge und jung Gebliebene vom erweiterten Angebot profitieren.

Gefällt mir